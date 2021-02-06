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06 февраля 19:54
автор: Артур Гичунцев

Коляда выиграл короткую программу у мужчин на командном турнире в Москве

Он представляет команду Евгении Медведевой.

В субботу, 6 февраля состоялась короткая программа у мужчин в рамках командного турнира сборной России, который проходит в Москве.

Ее победителем стал 25-летний уроженец Санкт-Петербурга Михаил Коляда, представляющий команду Евгении Медведевой. На второй позиции – Макар Игнатов, выступающий за коллектив Алины Загитовой.

Наконец, замкнул тройку лучших еще один представитель команды Медведевой – Марк Кондратюк.

Добавим, что по итогам двух видов из восьми коллектив Медведевой опережает команду Загитову – 531,59 балла против 518,09 балла.

Командный турнир сборной России

Москва

Мужчины

Короткая программа

1. Михаил Коляда (Команда Медведевой) – 105,42

2. Макар Игнатов (Команда Загитовой) – 99,81

3. Марк Кондратюк (Команда Медведевой) – 96,89

4. Дмитрий Алиев (Команда Загитовой) – 93,72

5. Андрей Мозалев (Команда Загитовой) – 79,13

6. Александр Самарин (Команда Медведевой) – 78,70

источник: «Советский спорт»
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