Коляда выиграл короткую программу у мужчин на командном турнире в Москве

В субботу, 6 февраля состоялась короткая программа у мужчин в рамках командного турнира сборной России, который проходит в Москве.

Ее победителем стал 25-летний уроженец Санкт-Петербурга Михаил Коляда, представляющий команду Евгении Медведевой. На второй позиции – Макар Игнатов, выступающий за коллектив Алины Загитовой.

Наконец, замкнул тройку лучших еще один представитель команды Медведевой – Марк Кондратюк.

Добавим, что по итогам двух видов из восьми коллектив Медведевой опережает команду Загитову – 531,59 балла против 518,09 балла.

Командный турнир сборной России