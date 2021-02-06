Алина Загитова: Быть капитаном сложнее, чем выступать самой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что быть капитаном команды сложнее, чем выступать самой.

- Наверное, это (быть капитаном) даже сложнее, чем выступать. Когда ты выступаешь один, то сам за себя. А тут 16 человек, ты за всех волнуешься. Сейчас сил почти нет, очень рада, что практически все смогли показать хороший результат, - цитирует Загитову «РИА Новости».

Добавим, что «Красная машина», капитаном которой является Загитова, после субботних программ в парном, мужском и женском одиночном катании, а также ритм-танца опережает команду «Время первых», которую возглавляет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.