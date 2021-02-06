Евгения Медведева: После завершения турнира придется уйти на восстановление

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что не знает сколько времени займет восстановление после перенесенного коронавируса.

- Не входило в мои планы разговаривать о здоровье. Но скажу, что плюс-минус, после завершения турнира придется уйти на восстановление. Сколько продлится, пока непонятно. Хочу пожелать скорейшего выздоровления тем, кто болеет коронавирусом. Пожалуйста, берегите себя, потому что после эта болезнь дает о себе знать на протяжении месяцев, - приводит слова Медведевой «РИА Новости».

Добавим, что «Красная машина», капитаном которой является Загитова, после субботних программ в парном, мужском и женском одиночном катании, а также ритм-танца опережает команду «Время первых», которую возглавляет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.