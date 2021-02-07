Команда Загитовой победила команду Медведевой на Кубке «Первого канала»

Команда Алины Загитовой под названием «Красная машина» одержала победу над командой «Время первых» Евгении Медведевой на Кубке «Первого канала» по фигурному катанию.

Фигуристы, выступавший за «Красную машину» по итогам двух дней соревнований в сумме набрали 2634,95 балла. У команды «Время первых» в итоге 2606,21 балла.

Команда олимпийской чемпионки Загитовой получила главный приз в размере 5 миллионов рублей. Команда двукратной чемпионки мира Медведевой заработала 3 млн, а также завоевала приз зрительских симпатий в размере 1 миллиона рублей.

За каждую команду выступали сильнейшие российские фигуристы.

Команда Загитовой «Красная машина»: