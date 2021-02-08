Татьяна Тарасова: Я в восторге от Кубка первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от дебютного Кубка первого канала по фигурному катанию.

«Я думаю, что мы обязательно будем проводить такие турниры в дальнейшем, они интересны всем. Вы видели, какая там изумительная атмосфера? Я просто в восторге.

Прыжковый турнир тоже порадовал. Формат должен остаться в мире фигурного катания, более того, необходимо его встроить в официальную программу соревнований. Это было очень интересно и прогрессивно.

А больше всего мне понравилось, что наши спортсмены собрались все вместе и ощутили командный дух. А то они нигде не встречаются, соревнований нет, а ребята все молодые, карьера проходит, и мне их очень жаль.

Мне уже хочется купить билеты на следующие командные соревнования», — приводит слова Тарасовой Sport24.ru.