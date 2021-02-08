Гагарина исполнит официальную песню на чемпионате мира в Стокгольме

Известная российская певица Полина Гагарина исполнит официальную песню на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

– Для меня это сотрудничество является не только путешествием в прекрасную Швецию, где пройдет чемпионат мира, но и знакомством с миром фигурного катания. Я рада, что мы с Монсом поем основную композицию для такого крупного турнира, – приводит слова Гагариной ТАСС.

Как сообщает «Профиль», композиция получила название «Circles and Squares» («Круги и квадраты»). Вместе с Гагариной данную песню исполнит Монс Сельмернев из Швеции.

Отмети, что в прошлом году победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Алина Загитова.