Олег Матыцин: Кубок Первого канала способствует продвижению Фигурного катания

«Фигурное катание - один из самых любимых и популярных видов спорта в нашей стране. К сожалению, лично присутствовать не позволил график командировок, но я видел выступления по телевизору, - заявил ТАСС министр спорта России Олег Матыцин. - Считаю, что такой формат способствует продвижению этого вида спорта, созданию современных моделей и позволяет спортсменам и тренерам подарить радость - на трибунах было много болельщиков».

Напомним, что Кубок Первого канала прошел в Москве с 5 по 7 февраля, соревновались две команды - «Красная машина», где капитаном была Алина Загитова и «Время первых» с капитаном - Евгенией Медведевой. Победила в турнире команда Загитовой.