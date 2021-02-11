Рудковская - о победе сына: С такой фамилией нет права на ошибку

Юный фигурист Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, стал победителем турнира «Февральские узоры» по первому юношескому разряду.

«Он выиграл обычный турнир. Хорошие эмоции, но нужно кататься лучше,— сказала Яна Рудковская в интервью изданию «Спорт-Экспресс». — У него была ошибка на каскаде. Я, как строгий судья, не считаю, что надо особо радоваться. Радоваться можно, когда все чисто, а он немного осторожничал. Довольны, что были хорошие вращения, что сделал двойной флип. Он может больше. С его фамилией у него нет права на ошибку. На тренировках он катается лучше, поэтому ждем от него еще больших результатов».

Напомним, что Евгений Плющенко является трехкратным чемпионом мира и двукратным золотым призером Олимпийских игр. В настоящий момент фигурист руководит и является тренером собственной академией «Ангелы Плющенко», где занимается, в том числе и Александр Плющенко.