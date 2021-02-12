Анастасия Скопцова: Очки на Кубке первого канала надо было начислять по занятым местам

Российская фигуристка Анастасия Скопцова встала на защиту системы драфта, при которой на Кубке Первого канала в команду Евгении Медведевой попали лучшие пары, а в команду Алины Загитовой сильнейшие «одиночники».

Спортсменка вместе со своим партнером в танцах на льду Кириллом Алешиным выступала за команду Медведевой.

«Так легла карта, что Женя выбирала для себя лучших танцоров и парников. В то же время Алина забрала в свою команду лучших одиночников. В принципе с этой стороны все честно. Наоборот, если бы устроили рандомную жеребьевку, то могли получиться в итоге команды абсолютно неравноценные. Так что итоговая система более справедливая, подконтрольная. В том смысле, что составы постарались максимально уравновесить», - цитирует Скопцову «Спорт-Экспресс».

При этом фигуристка считает, что справедливее было бы применить систему начисления очков как в командным турнире в Японии, согласно занятым местам.

»У танцоров другая база оценок, другие баллы. Получить 132 балла за произвольный, как смогли Саша с Ваней, — это что-то невероятное, - утверждает Скопцова. - С такой системой подсчета, где за первое место, допустим, 6 баллов, за второе — 5 и так далее итог был бы иным».