Евгений Плющенко: Трусова залечивает травму и готовится к чемпионату мира

Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова не выступит в финале Кубка России из-за травмы. Об этом сообщил Евгений Плющенко, тренер спортсменки.

«После чемпионата России у нее травма, поэтому она восстанавливается и готовится к чемпионату мира», - цитирует Плющенко МК-Спорт, ссылаясь на Р-Спорт.

Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве c 27 февраля по 2 марта. Чемпионат мира состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта. На данный момент из российских фигуристок на него отобралась чемпионка России Анна Щербакова. Окончательный состав российской команды на мировое первенство определится по окончанию финала Кубка России.