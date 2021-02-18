Евгений Семененко: Cказали, что из меня спортсмена вообще не получится

17-летний фигурист основной команды сборной России Евгений Семененко рассказал, как попал в большой спорт.

— Как ты оказался в фигурном катании?

— Я пришел в фигурное катание в возрасте около пяти — пяти с половиной лет. Жил тогда под Санкт-Петербургом в городе Пушкине. Ехать до «Юбилейного» мне было далеко, поэтому меня хотели отдать в легкую атлетику, потому что секция была прямо в городе, заниматься было удобнее. Но меня не приняли, причем довольно жестко: сказали, что из меня спортсмена вообще не получится. Потом мама меня все-таки отвела на каток. То есть фигурное катание выбрали скорее по остаточному принципу — чем-то же нужно было заняться. Но мне очень понравилось, поэтому я продолжил заниматься и остаюсь в фигурном катании до сих пор.

— А тебе не было обидно, что вместо легкой атлетики ты пошел в фигурное катание? Может быть, хотел именно легкой атлетикой заниматься?

— Нет, я вообще не думал стать легкоатлетом, не хотелось. А фигурное катание сразу понравилось, – заявил Семенеко в интервью «СЭ»

Евгений Семененко, золотой призер чемпионата России среди юниоров, попал в заявку финала кубка России по фигурному катанию.