Коляда не смог вылететь на турнир в Гаагу из-за отсутствия теста на коронавирус

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда не смог вылететь в Гаагу, где пройдет международный турнир, из-за отсутствия теста на коронавирус.

Об этом сообщает «МК-Спорт», цитируя интервью тренера российского фигуриста Алексея Мишина для ТАСС.

«Полет Михаил Коляды с хореографом Татьяной Прокофьевой в Гаагу встретил серьезные сложности, – заявил Мишин. – На пересадке в Москве у них не хватило времени, чтобы сдать тест специально для вылета в Нидерланды, ответ на него приходит через четыре часа. В связи с этим они не смогли вылететь запланированным рейсом. Однако Федерация фигурного катания на коньках России делает все возможное, чтобы он улетел в Нидерланды».

В декабре прошлого года Коляда в третий раз выиграл чемпионат России.