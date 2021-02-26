Елизавета Туктамышева: Мне нравится женское тело, не только свое, в принципе люблю женщин

Елизавета Туктамышева снялась обнаженной для мужского журнала и рассказала как настраивалась на фотосессию.

«Я распечатаю какую-нибудь фотографию, сделаю в черно-белом цвете. Просто посмотрю, какой могу быть. Использую это как мотивацию. То есть я для себя это сделала. Я точно знала, что в моей жизни такое произойдет.

Смотрю на картины с голыми женщинами, и они мне тоже очень нравятся. Женское тело прекрасно, я люблю женское тело. Не только свое, в принципе люблю женщин», - приводит слова Туктамышевой RT.

Напомним, что российская фигуристка является чемпионкой мира и Европы-2015.