Жулин - о ЧМ по фигурному катанию: Состав женской сборной боевой, насчет мужской - сложно сказать

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил мнение о заявке сборной России на чемпионат мира в Швеции.

«У девушек состав боевой. Туктамышева посражается за подиум. Ей будет очень сложно бороться с Трусовой и Щербаковой, но все равно легче, чем было бы Косторной.

Что касается мужской команды, то сложно сказать. С точки зрения проведения чемпионата, все правильно, но на олимпиаду, скорее всего, повезли бы Алиева как более опытного. Видимо, решили рискнуть и послать молодого парня», - сказал Жулин в интервью «СЭ».

Состав сборной России:

Женщины: Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.