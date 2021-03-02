Илья Авербух: У Кондратюка редкое сочетание внутренней силы и интеллигентности

Чемпион мира в танцах на льду и серебряный призер Олимпиады 2002 года Илья Авербух оценил перспективы Марка Кондратюка, который на недавнем чемпионате России в Челябинске завоевал бронзовую медаль в мужском одиночном фигурном катании.

«Марк в свое время катался у меня в «Щелкунчике», – рассказал Авербух в интервью для «Советского спорта». – Уже тогда было видно, что парень талантливый, но потом он как-то потерялся, исчез из поля зрения. Я расспрашивал - говорили, что у него очень болят колени. Кондратюк мне запомнился, он и в десять лет был непохож на других. Мы играли по три спектакля в день, и между представлениями все дети носились туда-сюда или спали, а он все время сидел где-нибудь с книгой. Это приятно удивляло. И когда теперь я увидел, как этот «читающий мальчик» уже повзрослевшим выходит на лед и прыгает один четверной, другой, третий – настоящий боец! Такое редкое сочетание внутренней силы и интеллигентности. Надеюсь у них с Соколовской и дальше все будет хорошо».

Большое интервью с Ильей Авербухом читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.