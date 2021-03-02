«Кубок Первого канала» может стать международным турниром

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду и постановщик ледовых шоу Илья Авербух поделился своими предположениями по поводу будущего «Кубка Первого канала».

«По-моему, первый турнир получился, – отметил Авербух в интервью для «Советского спорта». – Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Чемпионат Европы отменили и появилась возможность организовать что-то новое. Думаю, у этого турнира есть будущее – может, не в феврале, а попозже, в самом конце сезона. Конечно, правила еще будут как-то меняться, но история вкусная. Она объединяет фигуристов по принципу «один за всех и все за одного». Я имею в виду не те две команды, которые соревновались в «Мегаспорте». Какая из них выиграла и с каким счетом – это все условно. Главное: было ощущение, что все мы – одна большая семья. Это здорово.

Здесь мы не являемся первооткрывателями. Подобные турниры проводились в Северной Америке, проводятся в Японии. В них важна коммерческая составляющая – должны быть солидные призовые. Думаю, когда закончится эпидемия и откроются границы, турнир вполне может стать международным. Скажем, Россия против сборной мира. Или несколько команд от разных континентов – Европы, Америки, Азии».

На первом «Кубке Первого канала» с 5 по 7 февраля в Москве соревновались две команды, составленные из сильнейших фигуристов страны. Их капитанами были олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Большое интервью с Ильей Авербухом читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.