Авербух считает, что 11-летний ученик Тутберидзе Колесников может стать олимпийским чемпионом

Чемпион мира в танцах на льду и продюсер ледовых шоу «Первого канала» Илья Авербух заявил, что 11-летний воспитанник Этери Тутберидзе Николай Колесников в будущем может добиться больших успехов в фигурном катании и даже стать олимпийским чемпионом.

«Я работал с Колей весь тот проект, который он выиграл, – рассказал Авербух в интервью для «Советского спорта». – Это фигурист, поцелованный богом. Дай бог, чтобы травмы или что-то другое не помешало ему дойти туда, куда он способен. Талант у мальчика действительно огромный, он может стать олимпийским чемпионом».

Колесников стал победителем второго сезона проекта «Ледниковый период. Дети»

В 11 лет Николай уже исполняет четверные прыжки на тренировках.

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