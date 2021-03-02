Шоу Авербуха соберет 7 марта звезд фигурного катания разных лет и фигуристов сборной России

Чемпион мира в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о своем новом шоу, которое пройдет в Москве в воскресенье 7 марта.

«Мы здорово соскучились по зрителю, и я очень рад вновь встретится с ним, – сообщил Авербух в интервью для «Советского спорта». – В нашем шоу выступят победители и призеры телепрограммы «Ледниковый период», а также звездные фигуристы разных лет. Свои номера покажут Алина Загитова и Евгения Медведева. Плюс члены сборной России, которым скоро кататься на чемпионате мира – Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин. В «Мегаспорте» многие будут выступать под песни наших известных исполнителей. В общем, это должен быть гала-концерт, настоящий бенефис фигурного катания!

Подобных мероприятий в Москве не было больше года. Кстати, 7-го числа мы проводим не одно, а два шоу – днем и вечером. Чтобы все желающие могли попасть в «Мегаспорт». Естественно, в зале будут соблюдаться все правила безопасности».

Большое интервью с Ильей Авербухом читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.