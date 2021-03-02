Илья Авербух: Руководство «Первого канала» осталось довольно работой Загитовой

Чемпион мира в танцах на льду и продюсер ледовых шоу «Первого канала» Илья Авербух прокомментировал дебют Алины Загитовой на телевидении.

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании была ведущей последнего сезона «Ледникового периода».

«Прежде всего я горжусь тем, что Алина принимала участие в нашем проекте, – отметил Авербух в интервью для «Советского спорта». – И она большая умница: от программы к программе, от эпизода к эпизоду, Загитова все время делала работу над ошибками – и шла вперед. Может, кто-то думает, что взять микрофон и вести такое шоу способен каждый, но, уверяю вас, это не так. Конечно, Алине потребовалось какое-то время – чтобы почувствовать себя спокойно перед камерой, понять, как себя естественно вести, научиться работе с телесуфлером, со сценарием. Но ее все поддерживали – и главное, она сама стремилась научиться, ей было интересно. Кстати, они с Алексеем Ягудиным будут вести и предстоящее шоу в «Мегаспорте». Уже не в телестудии, а в большом зале – так что для Алины это еще один эксперимент.

Будет ли Загитова вести «Ледниковый период» в будущем? Это решаю не я, а руководство «Первого канала». Оно, насколько я знаю, осталось очень довольно тем, как Алина справилась в первый сезон. Слышал только позитивные отзывы».

Большое интервью с Ильей Авербухом читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.