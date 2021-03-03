Фигуристка Берестовская перешла в группу Тутберидзе

Российская фигуристка Елизавета Берестовская, занявшая в этом году пятое место на юниорском чемпионате России, перешла в группу к Этери Тутберидзе. Об этом сообщил предыдущий наставник фигуристки Сергей Давыдов.

«Друзья, во избежание вопросов, деликатно сообщаем сами! Лиза Берестовская перешла в группу Тутберидзе Э.Г., прекрасного, опытного наставника! Лиза, команда Davydov Team желает тебе успехов, мы плодотворно поработали и прошли местами тернистый, но от этого не менее увлекательный путь! Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста», - написал Давыдов в своем Инстаграм.

Помимо пятого места на чемпионате России среди юниоров в активе 13-летней Березовской в текущем сезоне победа на одном из этапов Кубка России среди юниоров.