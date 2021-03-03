Ирина Роднина: Косторная должна понято, что все зависит от ее работы и настроя, а не от тренера

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала возможное возвращения Алены Косторной к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе.

Напомним, что летом прошлого года чемпиона Европы перешла в академию Евгения Плющенко.

«В первую очередь это вопрос к Тутберидзе, – заявила Роднина в интервью для «Чемпионата». – Мы почему-то хотим увидеть родственные связи между тренером и спортсменом. Они все давно профессионалы, в профессионализме химии не бывает. Шанс ли это для Алены спасти карьеру? Знаете, как говорится: где мои 17 лет? Вернуться уже не можем, только что-то поменять. Сомнения у меня всегда вызывают метания.

Это работа, никакого удара для Плющенко тут нет. У кого-то рабочие отношения складываются, у кого-то – нет. Это же не создание семьи. Если мы все время будем вкладывать в это эмоции, то далеко мы не уйдем.

Я могу на 100% сказать, что такие решения принимают не спортсмены, а их родители. Было ли здесь также, я не знаю, но подозреваю. Ситуация интересная. Алена сейчас не в лучшей физической форме, с чем это связано: болезнь или другая рабочая обстановка – вопрос. Мне кажется, что Тутберидзе больше привыкла работать с послушным материалом, который вечно находится в конкуренции.

Главное, чтобы Алена не металась сама: то здесь попробую, то там. Ей надо понять, что она в том техническом состоянии, где все зависит от ее работы и настроя, а не от тренера. А то, что она меняет тренеров, как перчатки… Надо понимать, может, не только в тренере проблема, может, в ней самой? Может, для Жени Плющенко и хорошо, что она ушла? Но мы этого не знаем, можем только рассуждать».

В нынешнем сезоне Косторная пропустила национальный чемпионат, а в финале Кубка России заняла лишь шестое место.