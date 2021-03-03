Татьяна Навка: Если Косторная решит вернуться к Тутберидзе, значит, у нее будут на то свои основания

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась по поводу возможного возвращения Алены Косторной к Этери Тутберидзе.

«Считаю, это решение самого спортсмена, – заявила Навка в интервью для RT. – Если Косторная решит вернуться к Тутберидзе, значит, у нее будут на то свои действительно веские основания. Каждый человек свободен в собственном выборе, и осуждать Алену в данном случае нельзя. Насколько такой переход может помочь Косторной? Она ушла от Тутберидзе в ранге чемпионки Европы. Этим все сказано. Выводы делайте сами».

В декабре Косторная пропустила национальный чемпионат, а на прошлой неделе в финале Кубка России заняла лишь шестое место.