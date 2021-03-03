Источник: Тутберидзе примет решение по поводу возможности возвращения Косторной 4 марта

Сегодня 3 марта чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная приходила на каток «Хрустальный», чтобы обсудить со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе возможность возвращения в команду.

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ», ссылаясь на свой источник. Подчеркивается, что Косторная была одна, без родителей.

Решение о возможности возвращения Косторной в «Хрустальный» будет принято в четверг 4 марта совместно с тренерами и руководством катка. Сомнения Тутберидзе связаны в том числе с проблемами Алены со здоровьем, приобретенными по ходу нынешнего сезона.

Напомним, что в прошлом году Косторная перешла в академию Евгения Плющенко после трехлетнего сотрудничества с Тутберидзе.

Напомним, что на минувшей неделе чемпиона Европы 2020 года заняла лишь шестое место в финале Кубка России.