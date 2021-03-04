Тарасова считает, что Косторной надо извиниться перед Тутберидзе

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что если российская фигуристка Алена Косторная хочет вернуться в группу к Этери Тутберидзе после своего громкого ухода «на всю Россию», то должна извинится перед ней.

«Теперь Алене надо на всю страну извиниться перед Этери Тутберидзе и ждать решения тренера», - приводит слова Тарасовой «МК-Спорт».

Напомним, что Косторная ушла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко летом прошлого года. Вчера в СМИ появилась информация, что фигуристка хочет вернуться к бывшему тренеру. Косторная не стала давать комментариев по данному вопросу.