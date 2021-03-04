Евгений Плющенко: Если Косторная решила вернуться в прежнюю команду, то в этом нет ничего плохого

Евгений Плющенко прокомментировал слухи о возвращении российской фигуристки Алены Косторной в группу к Этери Тутберидзе, и рассказал, что у Косторной есть проблемы со здоровьем.

«Алена попала к нам в сложный для нее период: два месяца болезни коронавирусом, почти два месяца без тренировок - это очень тяжело, ну и жесткий пубертат. У нее и сейчас есть проблемы со здоровьем, и она это знает. Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу. Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против ее выступления в форме, которую не успела набрать. Ей как раз этих двух месяцев и не хватило», - цитирует Плющенко ТАСС.

Напомним, что Косторная ушла из группы Тутберидзе в академию Плющенко летом прошлого года. Вчера в СМИ появилась информация, что фигуристка хочет вернуться к бывшему тренеру. Косторная не стала давать комментариев по данному вопросу.