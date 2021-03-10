Загитова сказала, что ей будет сложно вернуться к выступлениям на спортивных соревнованиях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что ей будет сложно вернуться в спорт, но отметила, что возможность этого существует.

«Я иногда ставлю себя на место человека, который выходит на лед и выступает, вспоминаю эти ощущения. Ох, это очень сложно. Нужно перебарывать себя. Есть некоторые моменты, которые меня останавливают. Но есть и те вещи, которые меня вдохновляют, их много. Так что поживем - увидим», - цитирует спортсменку «МК-Спорт» со ссылкой на РБК.

Последним спортивным соревнованием, в котором участвовала Загитова, был финал Гран-при 2019 года, по итогу которого она заняла шестое место.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, после этого, не смотря на участие фигуристки в тренировочных сборах, она не выступала в спортивных соревнованиях.