Жулин считает, что Загитова не сможет вернуться в спорт

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил мнение, что у олимпийской чемпионки Алины Загитовой не получится вернуться в спорт.

«Возвращение Загитовой в спорт? Сложно сказать, но думаю, это нереально. Та же спортивная форма уже потеряна», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

Последним спортивным соревнованием, в котором участвовала Загитова, был финал Гран-при 2019 года, по итогу которого она заняла шестое место.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, после этого не смотря на участие фигуристки в тренировочных сборах, она не участвовала в спортивных соревнованиях.