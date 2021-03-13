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Португалия - Примейра 18:30 Фаренсе 0 Белененсеш 0 П1 2.55 Х 2.90 П2 3.30
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13 марта 17:05
автор: Максим Скороходов

Сотникова готова стать капитаном на следующем Кубке Первого канала

Нужно только пригласить.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что готова принять участие в следующем Кубке Первого канала.

«Прочитала у себя в комментариях, что на Кубке Первого канала надо было делать капитанами двух олимпийских чемпионок, Алину Загитову и меня. Это хорошая идея для следующего турнира! Если мне вдруг предложат, я с удовольствием соглашусь. Кубок получился интересным, за ним реально следила вся страна», - приводит слова Сотниковой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на первом в истории Кубке Первого канала по фигурному катанию соревновались команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой, победителем стала команда Загитовой.

источник: «Спорт-Экспресс»
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