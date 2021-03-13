Сотникова готова стать капитаном на следующем Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что готова принять участие в следующем Кубке Первого канала.

«Прочитала у себя в комментариях, что на Кубке Первого канала надо было делать капитанами двух олимпийских чемпионок, Алину Загитову и меня. Это хорошая идея для следующего турнира! Если мне вдруг предложат, я с удовольствием соглашусь. Кубок получился интересным, за ним реально следила вся страна», - приводит слова Сотниковой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на первом в истории Кубке Первого канала по фигурному катанию соревновались команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой, победителем стала команда Загитовой.