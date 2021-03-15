Оксана Грищук: За победу на Олимпиаде-98 мне дали 700 долларов и духи, остальное - получила Тарасова

Бывшая фигуристка Оксана Грищук рассказала о взаимоотношениях с Татьяной Тарасовой, которая являлась тренером спортсменки.

«Тарасова говорила: «Как выиграешь, тебе дадут и квартиру, и машину, и деньги, и дачный участок». Когда мне выдали эти 700 долларов, я была просто в шоке от такого обмана. Пришла к Тарасовой, а она мне сказала: «Не смей никому звонить, не смей никому жаловаться, мне здесь жить в Москве, а ты там живешь в своей Америке, вот и езжай туда. Не смей портить мне репутацию».

Но я позвонила некоторым своим знакомым, рассказала эту ситуацию. И, без всяких сомнений, мне рассказали, что Тарасова получила все, что мне пообещали, и разделила все это с Хоффманом. А мне выдали 700 долларов, сказали, что общество разорилось, денег нет», - сказала Грищук в интервью Sport24.ru.

Отметим, что паре Грищук/Платов удалось дважды выиграть личное олимпийское золото, такое достижение покорялось только дуэту Тесса Вертью/Скотт Моир.