Максим Ковтун: То, что делает Туктамышева - это ее жизнь. Это смело!

«Все, что нестандартно в фигурном катании, позволяет ему двигаться вперед и оставаться популярным.

То, что делает Туктамышева - это ее жизнь. Это смело! У нее свой стиль, ее ни с кем не перепутаешь. Лиза - это рок-н-ролл фигурного катания», - цитирует Ковтуна канал «Telesport».

Напомним, ранее Туктамышева порадовала поклонников откровенной фотосессией журналу «Maxim».

Елизавета Туктамышева примет участие в чемпионате мира по фигурному катанию, который состоится в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.