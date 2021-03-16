Ари Закарян: В фигурном катании конкурировать с Россией может только Япония

«Сегодня в США, Канаде и Западной Европе фигурное катание в глубочайшем кризисе. Конкурировать с Россией может только Япония. Что-то по инерции пытается делать IMG.

Если говорить о России, то многие фигуристы прекрасно находят возможность заработать и без помощи агентов. Посмотрите, как раскрутилась Лиза Туктамышева! Про таких спортсменок, как Загитова, Медведева и говорить не приходится», - приводит слова функционера «РИА Новости».

Напомним, что недавно Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала «Maxim».