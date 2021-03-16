Александр Горшков: На чемпионат мира у сборной России нет медального плана

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что российской команде не ставится задач завоевать определенное количество медалей.

«Мы никогда не ставим медальных планов. И сейчас его нет. Потому что медальные планы – это самое неблагодарное дело. Спорт – плохо предсказуемая вещь.

Мы надеемся, что наши спортсмены выступят так хорошо, как только смогут», - приводит слова Горшкова «Р-Спорт».

Напомним, что российский функционер руководит федерацией с июня 2010 года.