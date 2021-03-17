Туктамышева представила новую экипировку сборной России (фото)

Елизавета Туктамышева представила представила форму сборной России на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию.

Как сообщает «МК-Спорт», чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании опубликовала свое фото в новой экипировке в своем инстаграме.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено использовать флаг и гимн страны на главных международных соревнованиях.

Чемпионат мира пройдет в столице Швеции Стокгольме с 22 по 28 марта.