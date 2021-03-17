Сборная России по фигурному катанию полетит на чемпионат мира специальным рейсом

Сборная России по фигурному катанию вылетит на чемпионат мира-2021, который пройдет в шведском Стокгольме, специальным рейсом.

Национальная команда отправится на соревнования на лайнере Boeing-737, информирует «Москва.ру», со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

Сетевое издание отмечает, что чартерные рейсы стоят на 20 и 29 марта. На борту будут находиться фигуристы, тренерский штаб и медики. Кроме того, этим рейсом полетят официальные лица и сотрудники Первого канала.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.