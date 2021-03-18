Елизавета Туктамышева: Буду выступать, пока позволяет тело

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, когда планирует завершать свою спортивную карьеру.

«До какого возраста готова продолжать карьеру? Посмотрим. Не могу ничего точно сказать. Конкретной цели кататься до определенного возраста у меня нет. Буду выступать, пока позволяет мое тело» - приводит слова Туктамышевой МК-Спорт со ссылкой на «Известия».

Напомним, что в 2015 году фигуристка стала чемпионкой Европы и мира. В этом году она прошла национальный отбор на чемпионат мира 2021 года, который пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.