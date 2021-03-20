Кацалапов сказал, что он с Синициной хорошо готовы к чемпионату мира

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал, чего ожидать от пары на грядущем мировом первенстве.

«Все зависит от нашей подготовки - она у нас хорошая, мы в хорошей форме, морально готовы. Сейчас сложностей, слава богу, нет, спасибо Федерации фигурного катания на коньках России, что дали нам возможность провести сбор в Новогорске - это очень сильно помогло», - цитирует Кацалапова ТАСС.

Напомним, что в субботу российская команда по фигурному катанию чартерным рейсом вылетела в Стокгольм для участия на чемпионате мира.