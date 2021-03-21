Виктория Волчкова: Хочу, чтобы Туктамышева показала все, на что способна

Российский тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова поделилась мнением о фигуристах, которые будут выступать за сборную России в одиночном катании на Чемпионате мира в Швеции.

— Мне очень хочется, чтобы в Стокгольме Лиза сделала тот максимум, который она сейчас способна показать. Мне очень симпатична и Щербакова. Трусову я знаю меньше, а вот с Аней мы много раз вместе ездили на соревнования. Вместе были на юношеском олимпийском фестивале в Сараево, где у меня катался Илья Яблоков. При всей своей жесткости на льду, в жизни Аня очень доброжелательный, интеллигентный и мягкий человек, — передает слова Волчковой «RT».

Напомним, что первенство планеты по фигурному катанию пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.