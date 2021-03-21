Ирина Слуцкая: Золото мирового первенства разыграют россиянки

Двукратная чемпионка Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от борьбы за первое место в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

— Основная борьба за первую ступень пьедестала будет разыгрываться, конечно, между нашими девочками. Но за призы Кихира тоже может побороться, за первое место вряд ли. Лизе хочу пожелать прекрасного проката, получить огромное удовольствие и сделать все, что она умеет, на максимуме, а она владеет и прыжком и в 3,5, и в 4 оборота, — передает слова Слуцкой «СЭ».

Напомним, что Россию в одиночном катании у женщин будут представлять Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова.