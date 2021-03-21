Ирина Слуцкая: Золото мирового первенства разыграют россиянки

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Турция - Суперлига 4-я четверть Фенербахче 81 Бююкчекмедже 70
Турция - Суперлига 2-й тайм, 63' Антальяспор 1 Эрзурумспор 1 П1 3.80 Х 1.75 П2 4.50
Турция - Суперлига 2-й тайм, 63' Коньяспор 1 Аланьяспор 0 П1 1.40 Х 4.10 П2 9.90
КХЛ - плей-офф 1-й период Салават Юлаев 0 Ак Барс 0 П1 2.50 Х 3.70 П2 2.60
Италия - Серия А 1-й тайм, 21' Верона 0 Аталанта 0 П1 4.90 Х 3.30 П2 1.85
Франция - Лига 1 15:00 Страсбург 0 Ланс 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Турция - Суперлига 15:15 Газиантеп 0 Петким Спор 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Оснабрюк 0 Санкт-Паули 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Вюрцбургер Кик 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Гройтер Фюрт 0 Нюрнберг 0
Германия - Бундеслига 15:30 Хоффенхайм 0 Майнц 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.80
Испания - Примера 16:00 Хетафе 0 Эльче 0 П1 2.02 Х 3.00 П2 4.90
Турция - Суперлига 16:00 Денизлиспор 0 Истанбул Башак 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.06
Кубок Англии 16:30 Челси 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.21 Х 6.90 П2 15.5
КХЛ - плей-офф 17:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.40
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Бордо 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайла 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 17:00 Меди Байройт 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 17:00 Брест 0 Анже 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Реймс 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.18
Италия - Серия А 17:00 Удинезе 0 Лацио 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Италия - Серия А 17:00 Ювентус 0 Беневенто 0 П1 1.16 Х 7.90 П2 21.0
Италия - Серия B 17:00 Реджина 0 Кьево 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.80
Франция - Лига 1 17:00 Нант 0 Лорьян 0 П1 2.32 Х 3.20 П2 3.40
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Торино 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 17:30 Герта 0 Байер 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Турция - Суперлига 17:30 Каршияка 0 Анадолу Эфес 0
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайт 0 Арсенал 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Португалия - Примейра 18:00 Риу Аве 0 Белененсеш 0 П1 2.06 Х 3.10 П2 4.30
21 марта 14:49
автор: Артем Спиридонов

Ирина Слуцкая: Золото мирового первенства разыграют россиянки

Чемпионат мира в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта.

Двукратная чемпионка Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от борьбы за первое место в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

— Основная борьба за первую ступень пьедестала будет разыгрываться, конечно, между нашими девочками. Но за призы Кихира тоже может побороться, за первое место вряд ли. Лизе хочу пожелать прекрасного проката, получить огромное удовольствие и сделать все, что она умеет, на максимуме, а она владеет и прыжком и в 3,5, и в 4 оборота, — передает слова Слуцкой «СЭ».

Напомним, что Россию в одиночном катании у женщин будут представлять Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Айлендерс" разгромили "Филадельфию", Сорокин установил клубный рекордШайба Свечникова не спасла "Каролину" от проигрыша "Коламбусу"Забит Магомедшарипов хочет провести титульный бой за пояс UFCФигуристка шокировала сеть голыми снимками«Голый клининг» набирает популярностьЭта красотка так хороша, что вам даже и не снилось
Скажите «Буч»! Все ждали подвигов от Овечкина и Капризова, а выстрелил совсем другой русский
«Вашингтон» Александра Овечкина проиграл в НХЛ «Рейнджерс» Артемия Панарина (1:3), а «Миннесота» Кирилла Капризова была разгромлена «Колорадо» (0:6).
Русское сердце не спасло немца Дайнеса от русского нокаута. Как Бетербиев защитил два пояса
Российский боксер-полутяжеловес Артур Бетербиев в поединке с немцем Адамом Дайнесом защитил сразу два чемпионских титула, добившись победы техническим нокаутом в десятом раунде.
Орешкин выбрал Олича. ЦСКА взял пример со «Спартака»
Назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА - дело решенное. Разбираемся, насколько оправдан выбор главы совета директоров красно-синих Максима Орешкина, который настоял на приглашении экс-форварда команды на место Виктора Гончаренко.
«Недоразумение придаст злости». Как Украина проиграла швейцарский суд и стала соседом России
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение УЕФА присудить техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.
«Назначение Олича — риск для ЦСКА». Кириченко — о грядущих переменах в клубе
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился с "Плеймейкером" мнением о вероятном назначении на пост главного тренера ЦСКА Ивицы Олича, с которым он выступал за армейцев в 2003 и 2004 годах.
Овечкин показал Байдену русское шоу. Догнал Хоу, приблизился к Дионну, победил Панарина (видео)
Александр Овечкин и Артемий Панарин стали авторами всех голов в матче НХЛ «Вашингтон» - «Рейнджерс» (2:1).
Глушаков — снова чемпион России. За четыре с половиной месяца
В 23-м туре РПЛ «Химки» в Казани сенсационно победили «Рубин» - 3:1, выиграв восьмой раз в последних десяти матчах.
«Промес вернул спартаковский дух». Кавазашвили — о преображении красно-белых
Прославленный вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью "Плеймейкеру" оценил перспективы команды Доменико Тедеско после разгрома "Урала" в 23-м туре РПЛ (5:1).
В ЦСКА — Березуцкий или иностранец, но лучше бы Карпин. Гончаренко ждут в «Краснодаре»
Пребывание Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА вот-вот подойдет к концу. В паузе на матчи сборных нас ждут интересные кадровые перестановки.
Как «Спартак» может стать чемпионом. Расклад на концовку сезона
Красно-белые одержали третью победу подряд. И за семь туров до финиша РПЛ по-прежнему в золотой гонке с «Зенитом».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Александр Овечкин № 6 в списке лучших бомбардиров НХЛ

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика