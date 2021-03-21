Александр Коган: Российские фигуристы на ЧМ могут приступить к тренировкам

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил о том, что члены национальной команды могут приступить к тренировкам в рамках чемпионата мира в Стокгольме. По прилету в Швецию спортсмены сдали тесты на коронавирус.

«Результаты получены, теперь наша команда может приступить к тренировкам», - сообщил Коган в интервью ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта. Соревнования в Стокгольме пройдут в формате «пузыря» с ограничениями из-за возможного распространения коронавируса.