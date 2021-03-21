Волчкова – о фигуристке Константиновой: У нее есть проблема соревновательного характера

Российский тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова рассказала о проблемах своей подопечной Станиславы Константиновой.

— У Стаси есть некоторая проблема соревновательного характера. Мне интересно прощупать спортсменку в отношении стартов. Пусть даже первый блин выйдет комом, важно сделать это сейчас, чтобы понять, в каком ключе нам следует работать дальше. Для меня очень важно, чтобы у Константиновой не было огромного перерыва между выступлениями, и пауза не длилась с декабря до сентября, — передает слова тренера «RT».

Стоит отметить, что Константинова завоевала бронзовую медаль в женском одиночном катании на всемирной зимней Универсиаде в Красноярске в 2019 году.