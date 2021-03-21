Виктория Волчкова: Разговоры о повышении возрастного ценза ведутся давно

Российский тренер Виктория Волчкова поделилась мнением о возможном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

— Вроде бы разговоры о возрасте ведутся не первый год, но, согласитесь, наши девчонки уже приучили весь мир к тому, что в женском катании идет колоссальная борьба, на которую всем интересно смотреть. Как и на четверные прыжки. Допустим, возраст поднимут. Но не станет ли зрителям скучно? А с другой стороны, хочется максимально продлить фигуристкам их жизнь в спорте, — цитирует тренера «RT».

Отметим, что конгресс Международного союза конькобежцев рассмотрит этот вопрос с 4 по 8 июня в испанской Севильи.