Алексей Мишин: У каждого фигуриста разные ощущения перед стартом чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в интервью «Первому каналу» рассказал о напутствии, которое дал спортсменам перед стартом чемпионата мира в шведском Стокгольме.

- Разговаривал со спортсменами. У каждого разные ощущения перед стартом. Но я им говорю, что с чувством свободы, раскрепощённости будете выступать перед пустыми трибунами. Представьте, что перед вами весь мир и вся страна, и тогда будет успех, — сказал Мишин.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 28 марта при пустых трибунах из-за возможного распространения коронавируса.