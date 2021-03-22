Стали известны элементы в программах российских фигуристок на ЧМ в Стокгольме

Российские фигуристки определились с элементами в своих программах на чемпионате мира в Стокгольме. Список вращений и прыжков сообщает RT со ссылкой на сайт Международного союза конькобежцев.

Елизавета Туктамышева в короткой программе исполнит тройной флип, тройной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп, а в произвольной — два тройных акселя: сольный и в каскаде.

Другая россиянка Анна Щербакова планирует исполнить в короткой программе тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. В произвольной программе подопечная Этери Тутберидзе исполнит четверной флип.

Александра Трусова в короткой программе исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. В произвольной 16-летняя фигуристка представит четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Короткая программа у женщин намечена на 24 марта, а произвольная на 26 марта.