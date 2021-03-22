Траньков назвал причину участия Тарасовой и Морозова в рядовом турнире в Нидерландах

Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков объяснил, зачем Евгения Тарасова и Владимир Морозов приняли участие на турнире в Нидерландах.

«Нам нужно было, во-первых, попробовать побывать в «пузыре», понять, что это такое. Скажем так, перед чемпионатом мира провести репетицию.

Во-вторых, выступить на международной арене, показаться иностранным судьям, выслушать пожелания», - приводит слова Транькова RT.

Отметим, что Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр-2018 и чемпионата мира (2018, 2019).

Напомним, что с 22 по 28 марта в шведском Стокгольме пройдет первенство планеты по фигурному катанию.