«Психологически все это давит». Максим Траньков - о проживании в «пузыре»

Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков поделился впечатлениями о проживании в «пузыре».

«Это тяжело. На протяжении всего соревновательного дня ты находишься наедине с самим собой, один в четырех стенах. И так всю неделю. Еду нам приносили трижды в день прямо в номер, выйти из которого можно было только на тренировки.

Сейчас в Стокгольме все будет тоже крайне сурово. Психологически все это, естественно, давит. Начинаешь понимать, какое это счастье — лишний раз куда-то выйти», - приводит слова Транькова RT.

Напомним, что специалист является наставником российской пары - Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые выступят на чемпионате мира в Швеции.