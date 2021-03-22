Тамара Москвина: Поменяли музыку короткой программы Бойковой – Козловского, чтобы придать оптимизма

Наставник чемпионов Европы в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского Тамара Москвина рассказала, почему перед ЧМ решила поменять музыку к короткой программе подопечных.

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«Саша с Димой поменяли музыку к короткой программе. Теперь это вальс из японского мультфильма «Ходячий замок». Мы с Артуром Минчуком и ребятами пошли на это только потому, что музыкальное сопровождение из фильма «Звезда пленительного счастья» имело трагический оттенок, основанный на том, что это была музыка к фильму о декабристах. Характер музыки предполагал страдания, и это делало программу напряженной, жесткой. И мы решили, для того, чтобы придать легкость, оптимизм, что мы все довольны, так как, наконец, состоится чемпионат мира, попробовать другой вариант», - рассказала тренер пресс-службе ФФККР.

Короткая программа у спортивных пар на чемпионате мира в Швеции намечена на 24 марта.