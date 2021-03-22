Максим Траньков: Парное катание для Китая – это наиболее реальная олимпийская медаль в Пекине

Максим Траньков, завоевавший вместе с Татьяной Волосожар золотую медаль в парном фигурном катании на Олимпиаде в Сочи, прокомментировал решение китайских властей позволить фигуристам отправиться на чемпионат мира.

Представители других видов спорта практически полностью пропустили весь зимний международный сезон. Вдобавок Китай отказался от проведения этапов Кубков мира и других соревнований с участием иностранцев.

«Возможно, все дело в том, что парное катание для Китая – это наиболее реальная олимпийская медаль на Олимпийских играх в Пекине, – отметил Траньков в интервью для RT. – Знаю, что на это возлагаются очень большие надежды. Китайцев в этом году никто не видел, но все прекрасно знают, как там умеют готовить и тренироваться. Помню, в 2016-м перед чемпионатом мира в Бостоне они тоже очень долго нигде не появлялись, но, когда приехали, выяснилось, что все пары находятся в потрясающей форме. Правда, на соревнованиях у них тогда не все получилось».

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. В соревнованиях пар Китая представят серебряные призеры Олимпиады 2018 года Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также Пэн Чэн и Цзинь Ян.