Максим Траньков: Нам пришлось немного форсировать подготовку Тарасовой и Морозова к ЧМ

Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о состоянии пары Владимир Морозов - Евгения Тарасова перед чемпионатом мира в шведском Стокгольме.

«Нам пришлось немного форсировать, а точнее, корректировать подготовку в связи с тем, что у Морозова возникли небольшие проблемы со здоровьем — он где-то поймал энтеровирус, пропустил несколько тренировок. Но в данный момент и Вова, и Женя находятся в той форме, в которой, в принципе, и должны быть», — заявил наставник в интервью RT.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта. Россию в соревновании спортивных пар, помимо Тарасовой и Морозова, представят еще два дуэта: Бойкова - Козловский и Мишина - Галлямов.