Один из участников чемпионата мира заразился коронавирусом

Один из участников предстоящего чемпионата мира по фигурном катанию заразился коронавирусом.

Эту новость опубликовал официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU), не сообщив ни имени, ни национальности спортсмена, сдавшего положительный тест COVID-19.

В сообщении ISU сказано, что заболевший фигурист направлен на карантин и не будет допущен к участию в соревнованиях. Вдобавок для дальнейшей проверки были изолированы те, кто с ним контактировал.

Напомним, что чемпионат мира по фигурном катанию пройдет в столице Швеции Стокгольме с 24 по 28 марта.