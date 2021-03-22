В федерации сообщили, что никто из фигуристов сборной России не заразился коронавирусом

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что никто из спортсменов национальной команды не заразился коронавирусом.

«Все российские фигуристы здоровы», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ФФККР.

Сегодня 22 марта официальный сайт Международного союза конькобежцев сообщил о том, что один из участников предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию сдал положительный тест на COVID-19.

Соревнования сильнейших фигуристов планеты пройдут в Стокгольме с 24 по 27 марта. В воскресенье 28 марта состоятся показательные выступления.